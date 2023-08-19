أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا بإطلاق النار ظهر اليوم السبت في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يبحث في خلفية حادث إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، وهوية القتيلين".



واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عوريف جنوبي نابلس، فيما تم استدعاء تعزيزات عسكرية إسرائيلية لمنطقة حوارة.



وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أن عملية حوارة نُفذت بمسدس من نقطة صفر.



وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وأشارت إلى إطلاق للنار على إسرائيليين عند مغسل للسيارات من سيارة عابرة فرت من مكان الحادث، وأن حالة المصابين خطيرة، وأن القوات الإسرائيلية تطارد مطلقي النار" ، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.