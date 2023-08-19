اعتقال سائق تركي قتل مغربيا في إسطنبول بعد رفض نقله لوجهته

اعتقلت السلطات التركية سائق سيارة أجرة، ضربَ مواطنا مغربيا حتى الموت، في إسطنبول بتهمة «التسبب في الوفاة عن طريق الجرح المتعمد».

وتوفي مواطن مغربي في إسطنبول، أمس الجمعة، إثر اعتداء عنيف تعرض له من طرف سائق سيارة أجرة تركي، رفض نقله لوجهته.

وقالت شبكة «الحرة»، إن سائق سيارة الأجرة أحيل إلى المحكمة، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله تحت الرقابة القضائية، وإلزامه بالإقامة الجبرية في منزله إلى حين انتهاء محاكمته.

وانهال السائق على الضحية بالضرب أمام مرأى المارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، استنادا لمقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة.

إثر هذا الاعتداء، سقط الضحية وارتطم رأسه بالأرض، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى حيث نقل على جناح السرعة.

وبحسب رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، فإن الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 سنة، وقد لقي حتفه بعد الشجار مع سائق التاكسي الذي رفض أولا نقله إلى وجهته، قبل أن ينزل من سيارته وينهال عليه بالضرب عندما علم أنه أجنبي.

وأوضح سالم أن وسائل الإعلام التركية عنونت الخبر المتعلق بالحادثة بـ«المسافة القصيرة تودي بحياة رجل»، لأن سائقي التاكسي في إسطنبول يرفضون عادة نقل الزبائن لمسافات قصيرة لا تدر عليهم عائدا معتبرا.