أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، الإطاحة بأربعة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال بيان لإعلام المديرية، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والعاشرة والحادي والعشرين التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي.

وأضاف البيان، أن العملية الأمنية أسفرت عن القاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور.

وأشار إلى أن الإرهابيين تم تسليمهم الى الجهات المعنية، بحسب السياقات المعمول بها.