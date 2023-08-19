شركة أسلحة ألمانية تبدأ قريبا في صيانة دبابات بأوكرانيا

تعتزم مجموعة التسليح الألمانية "راينميتال" بدء صيانة دبابات في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أرمين بابيرجر، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "سنبدأ الخدمة هذا الشهر"، موضحا أن دفعة أولى مكونة من 12 موظفا من أوكرانيا تلقوا تدريبهم بالفعل في ألمانيا، وسيُجرى تدريب 12 موظفا إضافيا.



وتزود ألمانيا أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد" لدعمها في دفاعها عن نفسها خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا لضغط الاستخدام خلال المعارك، فإن الصيانة الدورية ضرورية.



وأكد بابيرجر عزمه البدء في إنتاج دبابات في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وقال: "يمكن أن يحدث ذلك بسرعة، هناك ما يكفي من مصانع الدبابات المجهزة تجهيزا جيدا من الحقبة السوفيتية".



وتريد الشركة استئجار هذه المصانع، لتبدأ في تأسيس خط إنتاج واحد أو خطين بمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وذكر بابيجر أنه من المخطط، أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف مستقلة في إنتاج الأسلحة.



وقال: "الغرب لا يمكنه تسوية جميع الحسابات إلى الأبد، وهكذا يرى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الأمر أيضا".



وفيما يتعلق بطلبات التسلح من القوات المسلحة الألمانية، أوضح بابيرجر أن التضخم المرتفع له تأثيرات هنا أيضا.



وقال: "إذا وقعنا عقدا مدته خمس سنوات اليوم، فعلينا الاتفاق على تعويض التضخم، وإلا فسيكون لدينا تكاليف إضافية بنسبة تصل إلى 40% إذا استمر التضخم السنوي عند 6%".