تايمز: حرب أوكرانيا تدفع السويد إلى تعدين اليورانيوم

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا تدفع السويد إلى تعدين اليورانيوم لزيادة قدرتها من الطاقة الذرية بمعدل ثلاث أضعاف، في خطوة تمثل عودة تعدين اليورانيوم إلى البر الرئيسي لأوروبا بينما تسعى لبدائل للوقود النووي الروسي.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري، قولها إن هناك أغلبية برلمانية وراء رفع حظر السويد استخراج اليورانيوم.

وبعد نحو 40 عاما من بناء آخر محطة طاقة نووية في السويد، أعلنت بورمختاري عن خطط لبناء ما لا يقل عن 10 مفاعلات كبيرة لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الخالية من الكربون.

وقالت بورمختاري إنه في حين ستكون طاقة الرياح والشمسية مهمة، كان البلد أيضاً بحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية لأنه يمكن التحكم في الناتج بشكل موثوق للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عبر أعلى وأدنى مستويات من توليد الطاقة المتجددة.

وأضافت بورمختاري أن "الحكومة تستهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء خلال الـ 20 عاما المقبلة". وتابعت: "الطاقة النووية هي الخيار غير الأحفوري الوحيد. وتتمتع أيضاً بتأثير بيئي منخفض وتتطلب موارداً محدودة مقارنة بمعظم مصادر الطاقة".

وفي حين كان لدى السويد تاريخياً حركة قوية مناهضة للطاقة النووية، والتي جمدت بشكل فعال القطاع منذ الثمانينيات، هناك مؤشرات على التحول.

وأصبحت بورمختاري (26 عاما) التي تعد أصغر وزيرة في تاريخ السويد، وجهاً للتحول نحو الطاقة النووية في السويد.

وسيكون جزءاً مهماً من هذه الأجندة وقف الحظر على تعدين اليورانيوم، الذي فرضته الحكومة اليسارية السابقة عام 2018.

وتسعى عدد من الدول الأوروبية إلى مصادر أكثر موثوقية ومحلية من اليورانيوم بينما تصبح سلاسل الإمداد العابرة للقارات أكثر عرضة للاضطرابات الجيوسياسية.

وفي حين تعتبر كازاخستان إلى حد بعيد أكبر منتج لخام اليورانيوم، تهيمن روسيا على معالجة وتخصيب الوقود بنسبة تقدر بنحو 50% من الإمدادات العالمية.

ويعتقد خبراء أن عدة دول أوروبية لازالت تشتري الوقود النووي من روسيا بالرغم من حربها في أوكرانيا.