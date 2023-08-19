قالت الدكتورة أمل عصام الدين وكيل عام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إنّ المستشفى تعالج 100 ألف مريض سنويا من أعراض الإدمان والاضطرابات النفسية والتوحد، مشيرة إلى تقديم الخدمات الطبية كافة من خلال العيادات المتخصصة في علاج صحة المرأة والأطفال والجلدية والجراحة والرمد.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «CBC»، وعُرضت مساء الجمعة، أن السعة الاستيعابية للمستشفى الصحة النفسية 1200 سرير، لافتة إلى تراوح معدلات التردد بين 700 إلى 950 مريضا يوميا.

وأوضحت أن خدمات الكشف والعلاج تقدم مجانا مقابل تذكرة بقيمة جنيه واحد تشمل تكلفة تقديم العلاج الشهري، مشيرة إلى تأثير الدراما والسينما في إرساء أفكار خاطئة حول ارتباط المستشفى بعلاج غير الأسوياء من أصحاب الاضطرابات العقلية.

وتابعت: «بعض الناس لا تملك الثقافة الكافية بأن المرض النفسي مثل الأمراض الأخرى يحتاج علاجا ورعاية والإ سيتعرض لانتكاسة مثل مريض الضغط أو السكر».

وشددت على ضرورة محو معتقدات السينما والدراما الراسخة في أذهان المواطنين صوب التعامل مع حالات الإصابة بالمرض النفسي والتي تصور حبس المرضى نتيجة التهجم على العاملين، مشيرة إلى إنشاء المستشفى منذ عام 1883 كأكبر مستشفى للصحة النفسية على مستوى الجمهورية بمساحة 86 فدانا.