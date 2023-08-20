كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا الجديد، موضحا أن المتحور الجديد موجود في 55 بلدا، ومن المحتمل انتشاره وذلك بسبب الانفتاح بين العالم.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأوضاع في مصر لا تستدعي القلق أو الهلع، مشددًا على أن هناك أجهزة ترصّد موجودة في المطارات والمنافذ.



ولفت إلى أن فيروس كورونا لا زال موجودًا ولم يتم حتى الإعلان عن انتهاء كونه وباء، ولكن انتهى كحالة طوارئ عالمية، وفيما يتعلق بالمتحور الجديد فالوضع في مصر مطمئن جدا، وسبق وأن تعاملت الدولة بكل حكمة مع أزمة كورونا.



وأشار إلى أن هناك 256 فيروسًا متحورًا من فيروسات البرد ،وهذا سبب تغيير التطعيم الخاص بالبرد كل عام حسب النوع الأكثر انتشارًا، موضحًا أن أعراض المتحور الجديد تتمثل في التهاب في الزور وتكسير في العظام.



وناشد أي شخص يشعر بأعراض للبرد، تناول أي نوع من الباراستمول وهو المسكن المعتاد ولا يحصل على المضاد الحيوي إلا باستشارة الطبيب، بالإضافة إلى البقاء في المنزل من أجل الراحة وعزل نفسه واستعمال مناديل ورقية، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الطبيب المباشر ليقدم له النصيحة الطبية ويكتب له الدواء المناسب.



وذكر أنه لا توجد مؤشرات على وجود حاجة للعودة للكمامات، أو الحصول على لقاح جديد إلا لفئات معينة.



ونصح كبار السن أكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، بتلقي التطعيمات ضد الأنفونزا الموسمية وكورونا.





