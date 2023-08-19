روسيا تعلن انتهاء التدريبات البحرية مع الصين

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ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم السبت، أن البحريتين الروسية والصينية أكملتا تدريبات استطلاع مشتركة في المحيط الهادئ.

ونقلت الوكالة عن الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ قوله إن التدريبات التي استمرت لما يزيد على ثلاثة أسابيع شملت أكثر من 50 تدريبا منها تدريبات قتالية.

وأضاف الأسطول أن السفن الروسية تعبر بحر الصين الشرقي في طريقها إلى ميناء تشينجداو الصيني.

وجاءت تلك التدريبات بينما يشهد بحر الصين الشرقي توترا من حين لآخر بين اليابان والصين اللتين تتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر يقع به.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد أعلنت نشر طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز "إل-38"، وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من العام الحالي، رصدت اليابان طائرات روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية" قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان، الأمر الذي أدى إلى إقلاع مقاتلات يابانية رداً على الأمر.