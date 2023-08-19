إندونيسيا تعزز التزامها إزاء اليابان والهند ضمن مجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي

قال وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي بودي آري سيتيادي، إن بلاده تعتزم تعزيز الالتزام إزاء اليابان والهند بصدد ثلاث قضايا ذات أولوية تتعلق بمجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي، في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين لاقتصادات الدول الكبرى خلال عام 2023، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وعقد الوزير سيتيادي اجتماعا مع وزير التحول الرقمي في اليابان، تارو كونو، والذي كان يرافقه وزير الشئون الداخلية تسوجي يوشيفومي، ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو، على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين المعنيين بالاقتصاد الرقمي في الهند أمس الجمعة.

وأوضح سيتيادي في بيان نشر اليوم السبت: "باعتبارنا أعضاء في ثلاثي رئاسة مجموعة العشرين بالهند (إندونيسيا والهند والبرازيل)، نقلنا وجهات نظرنا في المسائل الاستراتيجية، بما يشمل ثلاث مسائل ذات أولوية، وهي جزء من الوثيقة المنبثقة عن اتفاق مجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي".

وأشار الوزير إلى أن كل طرف ناقش القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي خلال الاجتماع، كما أعرب عن أمله في أن يعزز الاجتماع العلاقات الراسخة بين الدول أعضاء مجموعة العشرين، بالإضافة إلى إتاحة وجهات النظر المشتركة بشأن القضايا ذات الأولوية في مجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي العام الجاري.