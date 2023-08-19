مبيعات البنك المركزي العراقي تقترب من 980 مليون دولار الأسبوع الماضي

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه باع خلال الأسبوع الماضي، وعلى مدار خمسة أيام فتح بها المزاد، 978 مليونا و699 ألفا و311 دولارا، بمعدل يومي بلغ 195 مليونا و739 ألفا و862 دولارا، منخفضا بنسبة 7.14 بالمئة عما سجله في الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 210 ملايين و424 ألفا و928 دولارا.

وجاءت أعلى مبيعات للدولار الأسبوع الماضي ليوم الأحد، 207 ملايين و684 ألفا و288 دولارا، بينما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء، وبلغت 183 مليونا و890 ألفا و982 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 828 مليونا و569 ألفا و311 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82 بالمئة مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 150 مليونا و130 ألف دولار.

وكانت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وبلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار