المستشار الألماني يستبعد رفع سن التقاعد لما بعد 67 عاما

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، أن يتم رفع سن التقاعد في ألمانيا طالما أن حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، لايزال في السلطة.

وقال شولتس خلال فعالية لحملة انتخابية في ميونيخ، يوم الجمعة: «لن تكون هناك زيادة أخرى في سن التقاعد ، ليس في وجودنا».

وأضاف شولتس: «سوف نضمن مستوى تقاعد مستقر بعد عام 2025. إن هذه القوانين بالفعل قيد الإعداد».

وجاءت تصريحات شولتس إثر سلسلة من التعليقات بشأن ما إذا كان المواطنون يحتاجون إلى العمل لفترة أطول.

وكان دانيال باياز وزير مالية ولاية بادن-فورتمبرج من بين الذين حذروا في الفترة الأخيرة من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على التقاعد المنتظم في سن الـ 67 عاما بشكل دائم إذا كان لألمانيا أن تحافظ على مستوى الازدهار الحالى .