أعلنت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشئون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم أقدم على تعنيف والديه وأخوته جنوب بغداد.

وقال بيان لوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وكالة وزارة الداخلية لشئون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على تعنيف والديه وإخوته من خلال تعنيفهم وربطهم بالسلاسل داخل منزلهم جنوب العاصمة بغداد.

وكان العراق قد شهد قبل أسابيع، واقعة تعنيف ضحيتها فتاة، قيدها والدها بسلاسل حديدية وحبسها لمدة شهر ما دفع القوات الأمنية في البلاد للتحرك وتحرير الفتاة.

وفي التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة كركوك، صورًا تظهر تحرير الشرطة المحلية لشابة سجنها والدها داخل منزله لنحو 30 يومًا.

من جهته، أكد ضابط كبير في شرطة كركوك، صحّة الصور المتداولة، وقال إن الشرطة المحلية تلقت معلومات مؤكدة عن إقدام أب على سجن ابنته داخل منزله وتقييد قدميها ويديها بالأقفال منذ شهر تقريبًا، لأسباب وصفها بـ«العائلية».

وأضاف المصدر أن الشرطة توجهت إلى عنوان الدار على الفور، وفكّت قيود الشابة باستخدام جهاز لقطع الحديد، ونقلتها إلى مديرية شرطة كركوك.