بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، أمس، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة هذه الجزيرة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أدانته تايبيه بشدة واعتبرته سلوكا استفزازيا، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد.



ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء، عن المتحدث العسكري شي يي، قوله إن "قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان".



وأضافت "شينخوا"، أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على "السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".



وذكر البيان، أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية".



ولاي كان قد توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراجواي إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة.



وفي ردها على هذه التطورات، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.



وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان إنها تندد بشدة بمثل هذا "السلوك اللاعقلاني والاستفزازي" وسترسل قوات مناسبة للرد "دفاعا عن الحرية والديمقراطية" وسيادة تايوان، مضيفة: "لدى قواتنا القدرة والعزيمة والثقة الكافية لحماية الأمن الوطني".



وذكرت أن "إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضا على عقلية (الصين) العسكرية".



وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 42 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ونقلت وكالة رويترز عن حكومة تايوان، قولها "نحن دولة ذات سيادة ومن حقنا إقامة أية صلات دبلوماسية عادية مع الدول الصديقة".



وتطالب الصين بالسيادة على تايوان، ولا تستبعد استخدام القوة في سبيل ذلك.



وتأتي هذه التطورات عقب ساعات من صدور البيان الختامي لقمة كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.



وأكد البيان المشترك التزام الدول الثلاث بالتشاور الفوري، وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات.



كما دعا إلى السلام والاستقرار في تايوان، وأدان ما وصفه بالأعمال الخطيرة والعدوانية للصين في بحر جنوب الصين.