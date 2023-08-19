الرئيس السيسي: 350 مليون دولار قيمة توفير المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء شهريا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج يوميا 18 ألف طن مازوت لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها.

وأضاف في كلمته خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، أن هذه الكمية توفر الطاقة في ظروف درجات الحرارة الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، موضحا أن هذه الظروف مستمرة كذلك خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المطلوب شهريا يصل إلى نصف مليون طن، تُكلف ما يصل إلى 350 مليون دولار، بجانب كميات الغاز الطبيعي التي يتم إنتاجها محليا، وتغطي قدرا كبيرا من الاحتياجات.

وأوضح أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إذا لم يكن متوفرا، لواجهت الدولة أزمة كبيرة.