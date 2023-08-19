سرايا القدس تحذر جيش الاحتلال: أي دخول لأرض جنين سيكلفكم ثمنا باهظا

وجهت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحذيرات إلى إسرائيل.



وقالت الكتيبة، في بيان، خلال مهرجان تأبين شهداء معركة «بأس جنين»، إنّ المعركة ثبّتت معادلات ردع واضحة في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهظا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم.



وأضافت أنها تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين.



كما حذرت، قوات الاحتلال أيضا من محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين، مؤكدة جاهزيتها دوما لرد العدوان ودحره.



وقالت: «نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير»، موضحة أنها لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته.



واندلعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، خلال اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية.