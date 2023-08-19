اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على استئناف المحادثات رفيعة المستوى بحلول نهاية العام

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الجمعة، على استئناف المحادثات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى بحلول نهاية العام الجاري، وسط تقدم سريع في إصلاح العلاقات بين البلدين.



وقالت الحكومة اليابانية، إن كيشيدا ويون عقدا اجتماعا لفترة وجيزة على هامش القمة الثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايددن في منتجع كامب ديفيد بالقرب من واشنطن، ورحب الزعيمان الأسيويان باستمرار الحوار النشط والتعاون في العديد من المجالات، وكذلك التبادلات التجارية بين البلدين.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الحكومة قولها إن كيشيدا ويون أكدا أيضا أنهما سيواصلان التواصل الوثيق.



ويتعلق الاتفاق على استئناف المحادثات رفيعة المستوى، بمشاركتين مختلفتين، وهما حوار استراتيجي بين نائبي وزير الخارجية سيتم التخطيط له في الخريف المقبل، ومحادثات اقتصادية يشارك فيها كبار المسئولين اليابانيين والكوريين الجنوبيين ومن المقرر أن تعقد بحلول نهاية العام.



وكانت العلاقات الثنائية قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال عقود أثناء حكم سلف يون، حيث تم تعليق مجموعة من الاتصالات بين طوكيو وسول، وكان ذلك بدرجة كبيرة بسبب قضايا ناجمة عن فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية خلال الفترة بين 1910 و1945، وكذلك بسبب ممارساتها في زمن الحرب.