عادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بلادها، يوم الجمعة، على عكس ما كانت تريد ، بعد أن وجدت نفسها عالقة في الشرق الأوسط في ظل مشكلات متكررة بطائرة حكومية خلال توجهها إلى أوقيانوسيا.

وحطت طائرة بيربوك، وهي من طراز إيرباص 340 في مطار كولون/بون يوم الجمعة، في رحلة طيران تجارية بعد أن تعرضت طائرتها الحكومية لمشكلات وهي فى طريقها إلى أوقيانوسيا لتتقطع السبل بطائرتها في أبوظبي، قبل أن يؤكد متحدث باسم القوات الجوية الألمانية عودة الوزيرة.

واضطرت بيربوك إلى قطع رحلة إلى استراليا ونيوزيلندا وفيجي، حتى قبل أن تصل إلى وجهتها الأولى.

وبعد توقف في أبوظبي لإعادة التزود بالوقود، لم يكن بالإمكان بعد الإقلاع سحب لوحات / قلابات / الهبوط المفصلية وإعادتها إلى مكانها بطائرة أيه 340 للقوات المسلحة الألمانية .

وحدث العطل نفسه مجددا خلال محاولة أخرى، لذا أنهت وزيرة الخارجية الرحلة وعادت إلى ألمانيا على رحلة تجارية مجدولة.

وأثار العطل اهتماما إعلاميا واسعا في ألمانيا، وجاء بعد حدوث العديد من المشكلات مع طائرات الحكومة الألمانية، في السنوات القليلة الماضية، التي أسفرت عن تقطع السبل بقادة بارزين.