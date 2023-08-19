اتهام مواطن أمريكي معتقل في روسيا بالتجسس

اتهمت السلطات الروسية، مواطنا أمريكيا معتقلا في روسيا بالتجسس، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية يوم الخميس.



وأفادت تقارير روسية بأن الرجل المعتقل، جين سبيكتور، ولد في سان بطرسبرج ثم انتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية. ثم عاد سبيكتور إلى روسيا وعمل كرجل أعمال.



وكان سبيكتور قد اعتُقل في روسيا في عام 2020 وتم اتهامه بتقديم رشوة لمسئولة حكومية. وصدر بحقه حكم في العام التالي بالسجن لمدة أربعة أعوام، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.



ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية من قبل على قضية سبيكتور. ولم يتضح ما إذا كانت الاتهامات بالتجسس التي أعلنت يوم الخميس مرتبطة بقضية الرشوة في عام 2020، حيث لم تكشف السلطات الروسة أي دليل لديها ضده.



وفي فبراير 2020، تم اعتقال سبيكتور واتهامه بدفع 4 ملايين روبل (نحو 55 ألف دولار) رشاوى لمساعدة نائب رئيس الوزراء السابق أركادي دڤوركوفيتش. وتم اعتقال المساعدة أنستازيا ألكسييفا، في نفس الوقت وتمت إدانتها لاحقا.



يذكر أن سبيكتور، من بين عدد قليل من الأمريكيين المحتجزين في روسيا، رغم أنه يبدو أن قضيته لها أولوية أقل بالنسبة للحكومة الأمريكية.