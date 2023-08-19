تقرير: محدودية نتائج الهجوم المضاد تهدد استمرارية الدعم الغربي لأوكرانيا

رأت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مسار الحرب الحالي في أوكرانيا يفرض على أذهان القادة الغربيين التأرجح بشأن استمرار دعمهم لأوكرانيا، خاصة بعدما دخل هجوم الأوكراني المضاد أسبوعه العاشر، مع أدلة محدودة على وجود اختراق كبير للدفاعات الروسية من قبل الأوكرانيين.

وأضافت الشبكة في تقرير لها نشرته، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يركز بحزم على هدفه المتمثل في تحرير جميع الأراضي الأوكرانية، ولكن الجيش الأوكراني يحتاج بشدة إلى اكتساب الزخم في الأسابيع المقبلة.

وبالعودة إلى العام الماضي عندما شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا مفاجئا في شمال شرق أوكرانيا وحررت 12 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في غضون أيام، جادل زيلينسكي بأنه يمكن تكرار ذلك على نطاق أوسع بدعم غربي، كل ما يحتاجه هو الأسلحة للقيام بالمهمة.

واستجاب الغرب، وقدموا قائمة واسعة من القدرات العسكرية المتقدمة بما في ذلك دبابات القتال وأنظمة الصواريخ والذخيرة، لكن استغرق كل هذا وقتا لتوفيره وإجراء التدريب المطلوب للعناصر الأوكرانية، وهو ما استغلته روسيا زمنيا لبناء أنظمة دفاعية واسعة النطاق.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد في أوائل يونيو الماضي، ولكن على الرغم من بعض القتال الشرس، لا تزال التحصينات الروسية تبدو سليمة إلى حد كبير.

ووصفت "سكاي نيوز" الوضع الحالي بأنه "المرحلة الأخيرة من المعركة" وهي استنزافية للغاية، حيث يتم استهلاك الذخيرة والأسلحة بمعدل كبير، ولا توجد طريقة بسيطة (لأي من الجانبين الأوكراني والروسي) لتجديد المخزونات بسرعة.

إلى ذلك، قالت الشبكة البريطانية إن القادة الغربيين بدأوا في مراجعة الخيارات "وراء الكواليس"، مشيرة إلى تصريحات مدير مكتب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى التنازل عن الأراضي لإيجاد سلام دائم.

ورغم اعتذاره لاحقا، إلا أن تلك التصريحات عكست القلق المتزايد بين القادة الغربيين حول الاستمرار في دعم أوكرانيا.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن الموقف الرسمي العلني هو أن الغرب على استعداد لدعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر"، إلا أن هناك قلقا متزايدا وراء الكواليس حول كيفية إنهاء هذا الصراع.

وأضافت أنه إذا أثبت الجيش الأوكراني أن لديه القدرة على تحقيق طموح زيلينسكي في تحرير الأراضى الأوكرانية، فمن المرجح أن يحفز ذلك الالتزام الغربي على المدى الطويل.

واختتمت الشبكة البريطانية تقريرها بأنه في حالة فشل أوكرانيا في اكتساب الزخم وتكبدت خسائر فادحة، فقد يشعر حلفاؤها بأنهم مضطرون لاستكشاف الخيارات، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.