قونيا سبور يتعادل مع أنطاليا سبور في الدوري التركي

تعادل فريق قونيا سبور مع مضيفه أنطاليا سبور 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا تعادل إسطنبول سبور مع قيصري سبور 1/1.

وتقدم قونيا سبور بهدف سجله سوكول سيكاليشي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وتعادل أنطاليا سبور عن طريق جواري فورال في الدقيقة 87.

ورفع قونيا سبور رصيده إلى نقطتين، حيث كان تعادل في الجولة الأولى مع إسطنبول سبور 1/1، فيما حصد أنطاليا سبور أول نقطة له حيث كان قد خسر أمام طرابزون سبور بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تعادل إسطنبول سبور مع قيصري سبور 1/1.

وتقدم قيصري سبور بهدف سجله مامي تيام في الدقيقة 77 وتعادل إسطنبول سبور عن طريق إبراهيم يلماز في الدقيقة 81.

ورفع إسطنبول سبور رصيده إلى نقطتين، كما حصد قيصري سبور النقطة الثانية له هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع جالطة سراي سلبيا.