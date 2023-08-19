وزير دفاع بوركينا فاسو: اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة

صرّح وزير دفاع بوركينا فاسو كاسوم كوليبالي، بأن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا وبـ"أسعار جيدة" وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون.

غير أن كوليبالي، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء نشر اليوم السبت: "لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد".

وأضاف: "سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة".

وأردف وزير الدفاع: "بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل".

يذكر أن بوركنيا فاسو شاركت فيها رئيسها والتي عقدت يومي 27/28 يوليو الماضي.