تقارير إيرانية: أمير عبد اللهيان وجه الدعوة لـ بن سلمان لزيارة إيران

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة السياسية في إيران ترغب في استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طهران وذلك في إطار التقارب بين إيران والسعودية.

وكانت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية ذكرت مساء أمس الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجه الدعوة لولي العهد السعودي لزيارة إيران وأن بن سلمان قبل الدعوة.

ولم يتم تحديد موعد بعد لهذه الزيارة.

ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب السعودي.

وكانت إيران وجهت الدعوة بالفعل في أبريل الماضي للعاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران.

وكان أمير عبد اللهيان التقى ولي العهد السعودي في الرياض أمس الجمعة حيث تناول اللقاء فرص التعاون المستقبلي بين إيران والسعودية وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستكون زيارة إيران خطوة كبيرة في سياق التقارب الدبلوماسي بين البلدين كما ستكون أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 20 عاما، حيث كانت آخر زيارة قام بها ولي عهد سعودي لإيران هي التي قام بها الأمير عبد الله بن عبد العزيز لطهران في عام 1997 للمشاركة في مؤتمر لدول مؤتمر التعاون الإسلامي، ليكون بذلك أرفع مسؤول سعودي يزور إيران منذ وقوع الثورة في عام 1979.