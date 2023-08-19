المستشار الألماني يستبعد بناء بلاده محطات طاقة نووية جديدة

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الجمعة، بشكل قاطع أن تبني ألمانيا محطات طاقة نووية جديدة، على الرغم من دعوات مشرعين إلى تغيير هذه السياسة.

وقال شولتس إن الناس التي تدعو إلى بناء محطات طاقة نووية جديدة ينسون حقيقة أن بناء محطة جديدة يستغرق 15 عاما وتتراوح تكلفتها بين 15 مليار يورو و20 مليار يورو (16 مليار دولار و21 مليار دولار).

وأضاف خلال فعالية انتخابية للحزب في مدينة ميونخ بولاية بافاريا: «مثل هذه المحطات ستكتمل في نهاية الثلاثينات مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي تضاعفت بالفعل، لتصبح ثلاثة أضعاف ما سندفعه مع الطاقات المتجددة، التي توسعنا فيها في جميع المجالات».

ويتوجه الناخبون في بافاريا إلى مراكز الاقتراع يوم 8 أكتوبر المقبل، لانتخاب حكومة جديدة للولاية.

يذكر أن أسعار الكهرباء في ألمانيا ارتفعت بدرجة كبيرة في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، حيث سعت برلين سريعا إلى إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية الرخيصة.

وقلصت موسكو إمدادات الغاز مما دفع الحكومات في جميع أنحاء أوروبا للتنافس على مصادر أخرى.

وأعرب مشرعون ألمان عن تأييدهم للسماح بإعادة تشغيل المفاعلات النووية القديمة، على الرغم من حقيقة أن ألمانيا توقفت عن استخدام الطاقة النووية وأغلقت آخر مفاعلاتها في وقت سابق من العام الجاري.

وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر، إنه يرغب في بناء مفاعل جديد في بافاريا لأبحاث الاندماج النووي.