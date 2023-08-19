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جوارديولا يوضح سبب عدم ضم ماجواير قبل يونايتد

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 5:49 م

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على عدد من الصفقات التي تراجع ناديه عن إبرامها، خلال السنوات الأخيرة.

وقال جوارديولا خلال تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، عبر حسابه على "إكس - تويتر سابقًا": "أردنا ضم هاري ماجواير (مدافع مانشستر يونايتد الحالي).. لكن لم نوقع معه، لأننا لم نرغب في دفع الرسوم المطلوبة".

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "أردنا كوكوريا (لاعب تشيلسي الحالي) ولم ندفع الأموال المطلوبة، وكذلك الأمر مع أليكسيس سانشيز (لاعب آرسنال السابق).. لأننا في النهاية سندفع ما نراه عادلا".

وعانى ماجواير من اهتزاز مستواه، خصوصا في الموسم الماضي، وبات قريبا من الانتقال إلى وست هام يونايتد هذا الصيف.

ووافق الهامرز بالفعل على دفع 30 مليون جنيه إسترليني، لضم قلب دفاع المنتخب الإنجليزي، لكن ماجواير يطالب مانشستر يونايتد بمكافأة تبلغ حوالي 7 ملايين لمغادرة النادي.


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