أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم دافور بالسودان، مصطفى جميل، عن نزوح ما يقارب 600 ألف مواطن سوداني من الإقليم إلى الحدود التشادية جراء الأوضاع الإنسانية بالغة السوء والتعقيد التي يعانيها السودانيون.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية خاصة لشاشة «الحدث» مساء السبت، إلى معاناة الإقليم من النقص الشديد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن البنية التحتية تعرضت إلى حالة من الدمار الهائل جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأوضح أن حكومة دارفور تسعى جاهدة إلى توصيل المساعدات من المواد الغذائية والأدوية مستعينة في ذلك بالقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والتي تم تكوينها بعد الحرب من «حركة تحرير السودان- العدل والمساواة- تجمع قوات تحرير السودان»، معقبا: «كل ما نملكه نسخره لهذه القوات التي تعمل بإمكانيات ذاتية، ولا تمتلك أية أموال؛ من أجل حماية القافلة التجارية والأسواق».

وأضاف أن دور القوات المشتركة يتركز حول إيصال المساعدات، إضافة إلى حماية المدنيين قدر المستطاع، مشيرا إلى معاناتهم من نقص وشح الإمكانيات والموارد المادية اللازمة للوصول إلى أرجاء الأقليم كافة؛ من أجل فرض وتحقيق الاستقرار، لا سيما في ظل انفتاح دارفور على عديد الدول مثل تشاد وليبيا وتدهور الوضع الاقتصادي.