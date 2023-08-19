قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من المشروعات القومية المهمة في المحافظة.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي نظرة، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن أحد هذه المشروعات يتمثل في إنشاء منطقة حرة جديدة، تُضاف إلى المنطقة القديمة (القائمة بالفعل).



وأوضحت أن المنطقة الجديدة تُقام على مساحة 183 فدانا، وتُطل مباشرة على البحر وذلك على الطريق الدولي الساحلي، مؤكدة أن المنطقة يتم تنفيذها بنظام جديد وهو نظام المطور الصناعي.



وذكرت أنّ المنطقة سيتم منحها إلى مطور صناعي، سيكون مسئولا عن أعمال الترفيق والتقسيم والتسويق وجلب الشركات للعمل، مشيرة إلى توقيع اتفاقية بين المحافظة وهيئة الاستثمار وتحالف إيطالي.



وأفادت بأن الشركة الإيطالية أعدّت دراسة فنية للمنطقة، فيما تُجرى حاليا دراسة مالية، يُفترض أن تُعرض على مجلس الوزراء في شهر أكتوبر المقبل.





