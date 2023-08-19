جلال السعيد: رصدت انتشار الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه رصد انتشار الفكر السلفي المتشدد في شوارع العاصمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الجمعة: «عندما عدت من الخارج عام 1991 وجدت دولة أخرى غير تلك التي عشت فيها».

وتابع: «عندما خرجت من مصر كان المجتمع العادي يعتاد فيه المواطنون على الحياة الجامعية المعروفة، وعندما سافرت لدراسة الدكتوراه في كندا، كان يأتي لنا المعيدون من الجامعات المصرية، فكان الظاهر أشخاص بذقن خفيفة، ويرتدي ملابس قصيرة، وكان ذلك نتاج تقاليد في مصر في هذا الوقت».

واستكمل: «عندما رجعت وجدت البلد مختلفة عما تركتها، والفكر السلفي والإسلامي السياسي متغلغل في البلد بشكل واضح في اللبس وطريق الكلام في شوارع القاهرة».