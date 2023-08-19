مصادر: انفراج العلاقات السعودية- الإيرانية ستكون له ترجمته الإيجابية على مختلف الساحات

أفادت مصادر سياسية بأن "انفراج العلاقات السعودية- الإيرانية ستكون له ترجمته الإيجابية على مختلف الساحات التي تعني الطرفين، وهذا يتطلّب بعض الوقت بالتأكيد، ولبنان بالتأكيد لن يكون بعيداً من هذا المناخ".

وقالت المصادر، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إنه رغم الانسداد الداخلي "ما زالت تعلّق الأمل بأن تفلح انفراجات المنطقة لبنان، ولو بعد حين".

وتشير المصادر إلى ما سمّته "الايجابيات التي استؤنف تراكمها على الخط السعودي- الايراني، والتي شهدت بالأمس تطوراً نوعياً تجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية، والتي سُتتوّج لاحقاً بزيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة".

ولفتت المصادر إلى أنه من "المهم بالدرجة الأولى ألاّ تبرز في طريق هذا الانفراج معطّلات ومعوقات تمنعه وتعيد المنطقة إلى مدار التوتر والتصعيد".

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة، أمس الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

كان وزير الخارجية الإيراني وصل أول أمس الخميس إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سنوات.