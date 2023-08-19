مدرب نيوكاسل يعرب عن أمله في فوز المنتخب الإنجليزي للسيدات بكأس العالم

أعرب إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، عن أمله في أن يكمل المنتخب الإنجليزي للسيدات التتويج بالثنائية من خلال الفوز بكأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنتخب الإنجليزي للسيدات ، بقيادة مدربته، سارينا ويجمان، سيواجه المنتخب الإسباني صباح غدًا الأحد ويأمل الفريق في إضافة لقب كأس العالم للقب بطولة أمم أوروبا التي حققها العام الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان نجاح المنتخب الإنجليزي للسيدات سيفيد كرة القدم بشكل عام في البلاد، قال هاو :"بكل تأكيد، لا يوجد لدي شك في هذا الشأن".

وأضاف :"عندما تنظر إلى الأشخاص الذين اتعامل معهم بشكل يومي في ملعب التدريب أو حول نيوكاسل، الكثير منهم فتيات من مشجعي نيوكاسل، من الرائع رؤية هذا".

وأردف :" الكثير من هذا يرجع إلى نجاح فريق السيدات مؤخرا، وربما يستمر ذلك لفترة طويلة لأننا نريد أن تصبح رياضة كرة القدم للجميع".

وأكد :"كنت في نهائي أمم أوروبا للسيدات وأحببت التجربة. الأجواء كانت مذهلة. اصطحبت لاعبي فريقي للمباراة واحبوها- إنها واحدة من أفضل ذكرياتهم".

وأكمل :" بالتأكيد أتمنى أن يفوزوا بالكأس، الفوز بكأس العالم بعد اليورو سيكون إنجازا مذهلا لنفس المجموعة من اللاعبات والمدربة، لذلك أتمنى للمنتخب الإنجليزي للسيدات الأفضل".

وأعرب الهولندي إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن فخره بمواطنته ويجمان حيث قدم دعمه لها ولفريقها.

وقال :"إنه أمر رائع، مدربة هولندية تقوم بعمل رائع لإنجلترا. لذلك، أنا فخور بها وأنا مشجع للمنتخب الإنجليزي للسيدات وأتمنى أن يتوج الفريق باللقب".