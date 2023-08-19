 4 لجان تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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4 لجان تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 11:35 ص | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 11:35 ص
أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على مستوى 4 لجان بمراكز المحافظة الإدارية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الدور الثاني للشهادة الثانوية تواصل متابعة سير الامتحانات بحضور جميع المعنيين.

وقال إنه يؤدي طلاب الدور الثاني الامتحانات بمادة اللغة العربية بالفترة الأولى حسب الجداول المعلنة مع توفير كل الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء وكل سبل الراحة للطلاب.

وأشار عبدالعزيز، إلى وضع خطة عمل لتأمين سلامة إجراءات الامتحانات في اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

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