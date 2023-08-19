افتتح محمد صلاح، لاعب ليفربول، أهدافه في الموسم الجديد 2023-2024 بركلة جزاء أمام بورنموث في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد بورنموث يستضيفها ملعب آنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 35 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء.

وأهدر محمد صلاح ضربة الجزاء بعد أن تصدى لها حارس بورنموث قبل أن ترتد ثم يسجلها في الشباك في الدقيقة 36.

ويعد ذلك الهدف تاريخي بالنسبة للفرعون، بسبب انه كان يعاني من نحس تاريخي مع الجولة الثانية خلال مشواره في الدوري الإنجليزي طوال مسيرته، حيث إنها تعد الجولة الوحيدة التي لم يتمكن فيها الفرعون من تسجيل أو حتى صناعة أي هدف.

وخاض محمد صلاح 6 مباريات خلال المواسم الـ6 السابقة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم ينجح خلال في ترك أي بصمة تهديفية.

فيما نجح مو في تحقيق إنجاز قياسي، حيث ساهم في تقديم 200 مساهمة تهديفية بالبريميرليج، حيث أحرز 140 هدفا وقدم 60 تمريرة حاسمة.