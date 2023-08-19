علق عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، على تصريحات الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية، صباح اليوم، فيما يتعلق بعمل الحكومة على إيجاد حل نهائي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مضيفًا أنه يتوقع اتخاذ الحكومة عدة إجراءات الفترة القادمة، استشعارًا بالحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

واستشهد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، بتوجه الرئيس للحكومة بعد زيادة أسعار الكهرباء، وذلك في ظل وجود خطة قومية بإعادة أسعار الكهرباء لأسعارها الطبيعية، على وضع الرئيس المواطن في أولى اهتماماته، مؤكدًا على أن الرئيس دائمًا يشيد بتحمل المصريين للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، هذا بالإضافة إلى عدم إنكاره بوجود أزمة أكثر من مرة في لقاءاته المختلفة.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أشار إلى أن آخر جلسة نهاية الأسبوع الماضي استمرت 11 ساعة متواصلة، وهو أمر غير مسبوق، وتم رفع جزء من مخرجات الحوار للرئيس السيسي، وعقب الانتهاء منه سيتم رفع باق المخرجات، منوهًا إلى أنه عقب الموافقة عليها ستعود بالنفع على المواطن العادي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي سيقدر هذه المخرجات وفقا للمصلحة العليا والصلاحيات الدستورية، هذا إلى جانب إطلاقه أكبر تعهد أمام الجميع بالموافقة على مخرجات الحوار الوطني.

وشدد على أن هناك العديد من الأشخاص كانوا يشككون في الحوار الوطني ومخرجاته، ولكن الأيام المقبلة ستثبت أن الحوار الوطني سيحقق نتائج إيجابية، كما أن الحوار الوطني أعاد القوى السياسية للمشاركة مرة أخرى، والقضاء على العزلة السياسية.

وذكر أن الحوار الوطني انعكس بالإيجاب على الحركة السياسية، مشيرًا إلى أن بعض مخرجات الحوار تحتاج إلى موارد لتطبيقها.

وشدد على أن مخرجات الحوار الوطني لا تأتي بحلول سحرية، بل تحتاج لوقت لتطبيقها.





