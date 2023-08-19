الوزير يشهد انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لرفع مهارات السائقين بشركتي شرق وغرب ووسط الدلتا

شهد وزير النقل، كامل الوزير، انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمجال الصحة النفسية ومهارات التواصل الفعال لرفع مهارات السائقين من شركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا، التابعتين للشركة القابضة للنقل البري والبحري إحدى شركات وزارة النقل، في التعامل مع الجمهور تمهيدا لتدريبهم ليكونوا بعد ذلك مدربين مهنيين محترفين دوليا.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري في كل الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم، وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.

وأكد وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكل قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، قائلا إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كل قطاعات النقل، ومنها تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية.

وقال الوزير إن تطوير السكة الحديد اعتمدت على خمسة محاور رئيسية، هي تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، لافتا إلى أن تطوير العنصر البشري على رأس تلك العناصر من حيث الأهمية وذلك في جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وأضاف أن إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومستقبلا كلية تكنولوجية النقل سيساهمان في خلق أجيال جديدة متخصصة في كافة قطاعات النقل، حيث تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أو الكلية التكنولوجية للقوات المسلحة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.

وأشار الوزير إلى ضرورة انتقاء العنصر البشري الذي يتم انضمامه للشركة القابضة وكافة شركاتها التابعة وفقا لأعلى معاييرالأختيار (فني -طبي-نفسي-رياضي)، واستمرار الدورات الخاصة بتطوير العنصر البشري الحالي على مدار العام وبشكل مستدام، منوها إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف ح تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية.

وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي مخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، حيث يتم مكافاة المجتهد ومعاقبة المخطئ، وأن على جميع العاملين الالتزام التام بمواعيد العمل وبأداء المهام الموكلة إليهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، وأن الأرباح لمن يستحق والشركات الرابحة، وأن المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

وأوضح الوزير أن هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحقيق المهام الموكلة للشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان، لافتا إلى ضرورة توظيف كل العناصر الموجودة بالشركات بشكل جيد بما يؤدي إلى تنفيذ المهام المطلوبة بشكل متميز.

وتابع أن غرس روح الولاء والانتماء للمكان يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري بما يساهم في المحافظة على أملاك الشركة من مقار وأراضي وأوتوبيسات ومعدات، وللمساهمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، مع ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة، وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية للشركات، والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما قام وزير النقل بتكريم عدد من العاملين بشركة شرق الدلتا نظرا لما بذلوه من جهد وإسهام إيجابي في الحفاظ على ممتلكات الشركة من أي تعديات، وذلك في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي تطبقه وزارة النقل في كل هيئاتها وشركاتها التابعة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قامت خلال فتره الثلاث أشهر السابقة بتدريب 240 من العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، من خلال تنفيذ 10 دورات في المجالات التالية، (التخطيط الاستراتيجي – التميز الحكومي – الأيزو 9001 /2015 - مهارات التواصل الفعال – اللغة الإنجليزية – قوانين الضرائب المستحدثه – حل المشكلات وإتخاذ القرارات) عن طريق مدربين محترفين دوليا.