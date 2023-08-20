أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالة جماعية إلى وزارة الشباب والرياضة، عقب نهاية الاجتماع الذي أقيم مساء اليوم السبت.

ووقع جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك على الاستقالة الجماعية، التي سيتم تقديمها إلى وزارة الرياضة، باستثناء جمال عبد الحميد.

ورفض جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، التوقيع على الاستقالة الجماعية، في الاجتماع الذي أقيم مساء اليوم السبت.

وفي سياق متصل، قال سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية: «كان هناك أصوات داخل المجلس تطالب بالاستمرار، ولكن تم احترام قرار الأغلبية وتقدمنا بالاستقالة».