ترحيب كويتي بنتائج زيارة وزير خارجية إيران للسعودية

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الجمعة، عن ترحيبه بنتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية ولقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وقال الصباح في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الزيارة تعكس حرص البلدين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها وتمسكهما بالمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في بناء الثقة ويصب في صالح المنطقة والعالم.

واستذكر دور جمهورية الصين في استضافة ورعاية المباحثات الثنائية التي أدت إلى التوصل لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية والجهود المشكورة لجمهورية العراق وسلطنة عمان بهذا الخصوص.

وتمنى أن تكون هذه الزيارة خطوة في بناء علاقات قوية بين البلدين يسودها الاحترام المتبادل وأن تكون بداية لصفحة مشرقة في تاريخ العلاقات الخليجية - الإيرانية تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

يذكر أن عبد اللهيان أجرى يوم الخميس، أول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني إلى السعودية بعد اتفاق بكين الخاص باستئناف العلاقات بين البلدين وتناولت مباحثاته مع نظيره السعودي العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.