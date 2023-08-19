فاران يغلق بابه أمام الدوري السعودي

يسعى نادي مانشستر يونايتد، للحفاظ على مدافعه الدولي الفرنسي رافائيل فاران، بعد انتشار تقارير صحفية تشير لانتقاله إلى أحد الأندية السعودية.

وبحسب موقع " سبورتس زون" حاول زملاء اللاعب في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي إقناعه بالإنضمام لدوري روشن السعودي، عبر بوابة نادي الاتحاد.

أضاف التقرير أن فاران حريص على اللعب في أوروبا لموسم آخر على الأقل، خاصة مع عودة الشياطين الحمر إلى دوري أبطال أوروبا من جديد، حيث يتقاضى راتبا ضخما يصل لحوالي 340 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويعد فاران صاحب الـ30عاما، لاعبا رئيسيا في تشكيلة الهولندي إيريك تين هاج مدرب اليونايتد، كما يستمر عقده حتى عام 2026.