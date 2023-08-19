أليسيا روسو مهاجمة المنتخب الإنجليزي متحمسة لنهائي مونديال السيدات

أكدت أليسيا روسو، مهاجمة المنتخب الإنجليزي للسيدات، أنها تتوق إلى انطلاق مباراة نهائي كأس العالم وذلك بعد أعوام من التحضير لهدف الفوز في حديقة منزلها أيام الطفولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق المدربة سارينا ويجمان لم يحقق أي مركز أعلى من الثالث في تاريخ كأس العالم، وذلك حتى نجح في الفوز على البلد المضيف أستراليا 3 /1 في الدور قبل النهائي.

وفي حال فوزهم غدًا الأحد على إسبانيا في سيدني، سيكون منتخب السيدات أول فريق إنجليزي ينجح في تحقيق لقب عالمي منذ فوز منتخب الرجال بلقب كأس العالم عام 1966 مع مدربه السير ألف رامسي.

وقالت روسو: "من الواضح أنها المباراة الكبرى، وهي المباراة التي تحلم بها وتعني الكثير".

وأضافت: "أعتقد أن الأمور ستكون أكثر سخونة حينما نكون في النفق المؤدي للملعب ونستعد للدخول، إنها مناسبة رائعة، لقد كانت بطولة لا تصدق ونحن الآن في اللحظة التي أردنا دائما الوصول إليها، إننا نتوق إليها".

واعترفت روسو بأنها لم تشعر بالصدمة من حدوث ذلك بعد مرور 13 شهرا فقط على فوز إنجلترا بلقب أمم أوروبا، وهم الآن على بعد فوز واحد من صنع التاريخ مجددا.

وقالت: "لقد كان عاما رائعا بالنسبة لنا لكننا دائما نركز على ما هو قادم، لن تستمتع أبدا باللحظة أنا متأكدة بأنني حينما أكبر في السن سأشعر بذلك، لكن في الوقت الحالي الأمر يتعلق بما نريد تحقيقه".