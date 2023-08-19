قال الدكتور عبدالرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ سياحة المسارات التاريخية تعتبر من أغلى أشكال مسارات السياحة على مستوى العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سيف، عبر شاشة «ten»، اليوم السبت، أن هذا النوع من السياحة يتيح للسائح أن يمكث في الدولة لأيام طويلة لهذا الغرض.

وأوضح أن مصر تنفرد بسياحة المسارات التاريخية، معتبرا أن الحديث عن السياحة المصرية يجب أن يركز عما تتفرد فيه الدولة وليس اعتمادا على الكم.

وذكر أنّ المسارات التاريخية التي تنفرد بها مصر غير موجودة في أي دولة على مستوى العالم، بينها مسار نبي الله موسى الذي عملت الدولة على تطويره، من خلال مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين.

وأوضح أنّ هناك مسار حج قديما في مصر يعود للقرن الرابع الميلادي، وذلك منذ زيارة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين لسيناء وأنشأت الكنيسة الشهيرة داخل دير سانت كاترين.

وتحدث أيضا عن مسار العائلة المقدسة وذلك بعد إعلان بابا روما بأن مصر طريق للحج، وذلك في 2017، موضحا أن أجهزة الدولة سخّرت جهودها منذ ذلك الوقت لإحياء هذا المسار.