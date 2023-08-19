 فيديو - الاستعانة بمشجع لتعويض إصابة الحكم المساعد خلال مباراة بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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فيديو - الاستعانة بمشجع لتعويض إصابة الحكم المساعد خلال مباراة بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 10:22 م

اضطر أحد المشجعين إلى أن يترك مقعده في المدرجات، وأن ينزل إلى أرض الملعب، كي يحل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي جمعت بين فريقي بورتسموث وشيلتنهام، اليوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة الإنجليزية).

وشهدت المباراة تعرض اثنين من الحكام المساعدين للإصابة، وقد غادرا الملعب.

وتولى الحكم الرابع ستيفين براون دور الحكم المساعد في الشوط الأول قبل استبداله في بداية الشوط الثاني بعد الاستعانة بأحد المتطوعين من المدرجات وهو حكم مؤهل، الأمر الذي أدى لاحتساب 21 دقيقة وقت بدل من ضائع.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

 


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