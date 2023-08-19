الجيش الصيني يوجه تحذيرا شديدا لتايوان بإجراء تدريبات

قال الجيش الصيني إن التدريبات العسكرية التي يجريها هي تحذير للقوات الانفصالية التايوانية، بعد أيام من لقاء نائب الرئيس التايواني مسئولين أمريكيين وهو في طريقه إلى باراجواي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيش التحرير الشعبي القول، إن تدريبات الاستعداد القتالي المشترك للقوات البحرية والجوية هي "تحذير صارم" لهؤلاء الذين يتواطأون مع القوات الأجنبية.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب عن كثب الوضع ونشرت طائرة وسفن بحرية وأنظمة صاروخية أرضية ردا على ذلك.



وزادت التوترات بعدما توقف نائب الرئيس التايواني لاي تينج-ت، 63 عاما، في نيويورك الأسبوع الماضي بينما كان في طريقه إلى باراجواي من أجل زيارة رسمية لإحدى الدول القليلة التي مازال لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.



وقال مكتب الشئون التايوانية في الصين اليوم السبت، إنه يدين بشدة لاي ويتهم الحزب الديمقراطي التقدمي بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.



ووصفت وكالة الدفاع التايوانية التدريبات العسكرية الصينية بأنها "سلوك غير عقلاني واستفزازي".



ويذكر أن الصين تعتبر أي اتصالات دبلوماسية بين مسئولي تايوان ودول أجنبية تعديا على سيادتها حيث تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من البر الرئيسي الصيني، وتسعى لإعادة ضمها بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.



وفي أغسطس عام 2022، أجرت الصين تدريبات عسكرية في محيط تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة.



من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها سوف تدافع عن تايوان ضد أي هجوم من جانب الصين.