عاصفة رعدية تؤجل المنافسة على أول ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى

تسببت عاصفة رعدية اليوم السبت في تأجيل المنافسة على التتويج بأول ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست، حيث تقرر تأجيل سباق المشي 20 كيلومترا للرجال لمدة ساعتين عن الموعد الذي كان مقررا له.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ظروف الطقس السيئ ستستمر لمدة 90 دقيقة.

وكان من المفترض أن تنطلق في الصباح أولى منافسات السباعي وكذلك تصفيات مسابقات أخرى إلى جانب سباق المشي.

ويشهد مساء اليوم الأول من منافسات البطولة ثلاث نهائيات أخرى، حيث يقام سباق عشرة كيلومترات للسيدات ومسابقة دفع الجلة للرجال وسباق 4×400 متر تتابع مختلط.

ويتنافس نحو 2000 رياضي من 200 دولة على 49 ميدالية ذهبية في بطولة العالم التي تحتضنها بودابست حتى 27 أغسطس الجاري.