إيران والهند تتفقان على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين

اتفق الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.



واتفق رئیسي ومودي، خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة على توسيع التعاون في مجال النقل، بما في ذلك في ممر الشمال والجنوب، وأکدا على الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير مرافق ميناء جابهار الواقع جنوب شرق إيران.



واعتبر رئيسي، أن تاريخ إيران والهند وحضارتهما یعتبر أساسا جيدا لتطوير التعاون بين طهران ونيودلهي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.



ومن جهته، أدان رئيس الوزراء الهندي الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ، وأعرب عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا وأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.



کما أعرب عن ارتياحه لعملية التعاون الثنائي والطويل الأمد بين جمهورية إيران الإسلامية والهند واعتبر المشروع المشترك لميناء جابهار وتطوره وتحويله إلى مركز نقل إقليمي فرصة لازدهار المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده للانتهاء من وثيقة التعاون بين البلدين لاستكمال هذا المشروع.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن رئيسي قوله إن إیران ترغب في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير العلاقات الاقتصادية وتسعى للتفاعل مع جميع دول العالم وخاصة الدول الآسيوية في هذا الإطار.