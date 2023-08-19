بريطانيا: اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور

ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور في البلاد.

وأضافت الوكالة، أنه تم تحديد طفرة "بي.إيه.2.86" في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، لدى شخص، ليس له سجل سفر حديث، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وتابعت الوكالة أن هذا يعني أنه ربما يكون هناك بالفعل "انتقال كبير لحالات الإصابة المجتمعية" بين البريطانيين.

وتم اكتشاف السلالة لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو الماضي، وتم العثور عليها أيضا في ذلك البلد في 31 من نفس الشهر وهو نفس اليوم، الذي تم اكتشافها فيه في إسرائيل.

وتم اكتشاف حالة في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر.

وتردد أن المتحور بعيد جدا عن سلفه المحتمل "بي.إيه.2" الذي يعرف باسم "أوميكرون الشبح".