أعلن الإعلامي محمد الغيطي، رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد اتهامه الأخير بسرقة كلمات ديوانه رباعيات الغيطي الصادر عام 2016 من الهيئة المصرية العامة للكتاب وتضمينها بإحدى أغنيات فيلم هارلي.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة، إنه يطالب بوقف إذاعة الأغنية والحصول على تعويض 10 ملايين جنيه.

وأضاف: «أبلغت المحامي أي جنيه سواء مليون أو عشرة جنيهات هتبرع بيه لمستشفى أبو الريش للأطفال».

وأشار إلى أنه بصدد التقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية باعتباره عضوا بقسم التأليف المسرحي، وذلك عقب تواصله مع رئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، مشيرا إلى طرح الفنان محمد رمضان الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل أن تتداول على نحو واسع بالمحطات، موجها حديثة إلى رمضان: «عيب إحنا ابناء نقابة واحدة».

وأشار الغيطي إلى علمه بالواقعة مصادفة عقب سماع كلمات الأغنية على إحدى محطات الراديو أثناء الذهاب لزيارة طبيب الأسنان، معقبا: «كلمات الأغنية واخدها من الرباعية الأولى في الديوان، ومكملها من كلمات رباعيات ثانية في نفس الديوان، أنا فوجئت بالواقعة وكلماتي موثقة في الديوان».

ولفت إلى عدم تواصله مع الفنان رمضان بشأن الإبلاغ عن الواقعة، معقبا: «رمضان وأخواته أصحابي من زمان، أنا أول واحد استضفته في برنامجي على شاشة التلفزيون من سنين بعد فيلم عبده موتة في حلقة شهيرة، وعيط وقتها على الشاشة، وأنا كنت متعاطف معاه».