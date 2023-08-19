أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، آخر الأرقام الخاصة بالزواج والطلاق فيه مصر، والذي رصد من خلالها تسجيل حالة زواج كل 34 ثانية، ومولودًا كل 14 ثانية، وحالة طلاق كل 117 ثانية في عام 2022.

وأكد المركز، أن عدد حالات الطلاق في مصر سجل 269.8 ألف حالة عام 2022، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة زيادة 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.

وهذه الأرقام حول الطلاق تثير سؤالاً حول تأثير ذلك على الأبناء في المستقبل، هل يمكن أن يكون الأطفال المولودون لآباء منفصلين أكثر عرضة للانفصال في علاقاتهم المستقبلية؟.

قالت الدكتورة جولد بوشو طبيبة نفسية متخصصة في قضايا الأسرة والقضايا المتعلقة بالطلاق، إن الأبحاث مؤخرا تشير إلى أن أطفال الوالدين المطلقين معرضون بشكل طفيف لخطر الطلاق في المستقبل، ويستمر العديد منهم في الحصول على زيجات صحية مستقرة، ويعود ذلك بنسبة كبيرة إلى تعليم الأطفال مهارات العلاقة والتأقلم والمرونة، بحسب مجلة "سيكولوجي توداي".

وأضافت: "تشير بعض الدراسات إلى أن العوامل الجينية والبيئية - أنماط الأبوة والأمومة، ومستوى الصراع قبل الطلاق وبعده ، وما إلى ذلك- تؤثر على انتقال الطلاق بين الأجيال، وهناك خصائص شخصية فردية، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والثقافية والدينية لطفولتهم، لذلك من المهم عدم إجراء تعميمات واسعة".

وترى أنه على العكس من المتوقع ربما يتعلم الأطفال من تجارب وكفاح أسرهم، واتخاذ قرارات بوعي تساهم في زيجاتهم الناجحة، وربما يكونون أكثر وعيًا بتحديات الزواج، وقد يختارون عمدًا مسارًا مختلفًا؛ لأنهم يتعلمون من تجارب آبائهم وأخطائهم، إنهم يبحثون عن علاقات صحية، ويتعلمون مهارات تواصل جيدة، ويستخدمون مهارات حل النزاعات الصحية.

• كيف يمكن تقليل احتمالية الطلاق بين الأجيال؟

قالت بوشو: "هناك أدوات لتقليل هذا الخطر الطفيف المحتمل في مستقبل الأبناء، مع الأخذ في الاعتبار أنه تزداد صعوبة تربية الأبناء بعد الطلاق، ولكن إذا كان بإمكانك أنت وزوجك السابق العمل معًا لتحقيق هدف مشترك لأطفالك، فهذه بداية ممتازة".

- دعم مهارات العلاقات مثل: التواصل الفعال، والتعاطف، والذكاء العاطفي، وحل المشكلات، ومهارات حل النزاعات".

- تقديم نماذج يحتذى بها في العلاقات الإيجابية: ساعدهم على الملاحظة، والتعلم من العائلة والأصدقاء.

- من المهم تعلم المرونة والتكيف الإيجابي والصحي من خلال تعليم الأطفال صياغة الوعي بالصحة العقلية، وكيفية إدارة التوتر والعواطف القوية.

- وفر طرقًا للحديث عن تحديات وعواقب الطلاق، وتحدث عن أهمية الالتزام والدعم المتبادل والقيم المشتركة في العلاقات.