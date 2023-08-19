زيلينسكي يرى تقدما بشأن الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا

قالت القيادة الأوكرانية، إنها ترى تقدما في سعيها للحصول على ضمانات أمنية غربية في مواجهة أي اعتداء مستقبلي من روسيا، وفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم الجمعة في كلمته المسائية المصورة.

وتحدث زيلينسكي عن «نجاح دبلوماسي»، مشيرا إلى أن 18 دولة انضمت إلى إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حول هذه الضمانات الأمنية، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.

ومع التطلع للاحتفال بعيد الاستقلال يوم الخميس، قال زيلينسكي إن أوكرانيا اتخذت خطوات للأمام لتصبح بين الدول الأكثر قوة في العالم.

ومع الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام، ستكون الحرب قد استمرت لمدة عام ونصف تماما.

وأعلن رئيس المكتب الرئاسي في كييف آندريه يرماك عبر تطبيق تيليجرام، أن هناك مفاوضات تجري حاليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن ضمانات أمنية.

وأضاف أن المحادثات مع الدول الأخرى بمجموعة السبع ستبدأ قريبا، مشيرا إلى أن سيتم التوقيع على أول الاتفاقات الثنائية بنهاية العام.

وأضاف يرماك أن الضمانات تتعلق بعدم السماح بحرب جديدة أو تكرار عدوان موسكو بعد انتهاء الحرب.