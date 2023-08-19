شدد المطرب حكيم، على أهمية المهرجانات الفنية في وجهات سياحية جديدة مثل مدينة العلمين.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، وذلك على هامش حفله الفني ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وعُرضت مساء الجمعة، إنّ مهرجان العلمين هو أهم مهرجان شارك فيه طوال مسيرته الفنية.

وأضاف إلى أنّه لم يكن يتوقع أن تكون مدينة العلمين الجديدة بهذه الحُلَّة المتميزة رغم أنه شاهد صورا للمدينة قبل زيارتها.

وأوضح أن أكثر ما لفت نظره في المدينة هي الصروح العظيمة والمباني العملاقة التي تنتشر بها، والتي كان يشاهدها المصريون في الدول الأخرى بما في ذلك دول عربية، ويتمنون مثيلا لها.

وخلال المقابلة، فسر حكيم، سبب رقص الكثير من جمهوره على أغنياته الحزينة، قائلا إنّ الموسيقى هي غذاء الروح.

وأضاف: «أحسن حاجة إن الواحد يرقص ويتمايل بالوجع بتاعه.. إنه يرقص على كلام حزين وهو موجوع وممكن دموعه تنزل وهو بيرقص».

وأوضح حكيم، أنّ الدراما الراقصة والرشيقة من أقوى الفنون التي يتم تقديمها من خلال الأعمال الغنائية.