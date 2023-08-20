صدور قرار بتعيين رؤساء أقسام في التمريض والفنون الجميلة والتربية الفنية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وأن أعلنت، حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.



وجاءت قرارات التعيين بأعضاء هيئة التدريس لكل من صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، الإشراف على قسم إدارة التمريض بكلية التمريض، إقبال عبدالرحيم إمام أحمد، رئيساً لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض، يسرية السيد حسين حنفي، للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض، انشراح رشدي محمد، رئيساً لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، أماني عنتر محمد علي، رئيساً لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض، إيمان سيد مسعود سيد، رئيساً لقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، منى ثابت عبدالباسط عبدالله، الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.



وفي كلية الفنون الجميلة، تقرر تعيين كل من إيهاب عبدالله يوسف سيد، رئيساً لقسم النحت، إسماعيل أحمد عبدالله عامر، رئيساً لقسم العمارة، سهير عبدالرحيم أبو العيون، رئيساً لقسم الديكور، عبير غريب عبدالله إبراهيم، رئيساً لقسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الفنون الجميلة، نسرين إسماعيل محمد توفيق، رئيساً لقسم الجرافيك، عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن محمد، رئيساً لقسم الرسوم المتحركة، وليالي عبادة أحمد عبادة، رئيساً لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.