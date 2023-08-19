أصدر مصرف الرافدين في العراق، اليوم السبت، تحذيرا لحاملي البطاقات الإلكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة خارج المصرف وروابط موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي ترويج السلف والقروض.



وقال بيان للمكتب الإعلامي للمصرف، وفق وسائل إعلام محلية، إن صفحات وهمية وروابط إلكترونية مزيفة ادعت التعاون مع المصرف وتطلب من العملاء الدخول لتقديم طلبات السلف الشخصية والقروض.



وأكد البيان، أن المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تروّج السلف والقروض، وأن الترويج لعمليات القروض يتم فقط عبر فروع المصرف.



وأوضح أنه فيما يتعلق بالسلف الإلكترونية، فقد تم تعليقها مؤقتًا في الوقت الحالي، ناصحا حاملي البطاقات الإلكترونية بتوخي الحذر وعدم التعامل مع تلك الصفحات والروابط المشبوهة التي تحاول الاحتيال على العملاء، وفق تعبيره.



ودعا البيان، الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الإلكترونية من المصرف إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الكشف عن أية بيانات تتعلق ببطاقاتهم، مثل بيانات ماستر كارد أو الرقم السري، لأي شخص يدّعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف.



يأتي ذلك للوقاية من الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحسابات تلك البطاقات، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو اتصالات بأصحاب البطاقات.



وأكد البيان أن المصرف لن يتحمل أي مسئولية مالية أو قانونية ناتجة عن ذلك.



وحث البيان عملاء المصرف على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الصفقات وحماية بياناتهم المالية، وعدم التعامل مع أي جهة أو موقع غير موثوق به، والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية للوقاية من عمليات الاختراق والاحتيال، وعدم الكشف عنها أو مشاركتها أو استخدامها من قبل أي شخص آخر.