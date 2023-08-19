بولندا تؤجل النظر في «النفوذ الروسي» لما بعد الانتخابات

قال زعيم سياسي بولندي بارز، اليوم السبت، إنه من غير المرجح أن تدفع الحكومة البولندية بقانون مثير للجدل يحقق في النفوذ الروسي قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.

وأضاف ريشارد تيرليتشكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم في البرلمان البولندي، لقناة "تي في إن 24" الإخبارية، أن حزبه لن يتحرك بشأن هذه القضية حتى "الدورة التشريعية المقبلة".

وفي وقت سابق، أقر سياسيون أقل شهرة في المعسكر الحكومي بأن الوقت ينفد لتمرير قانون قبل الانتخابات.

ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتحقيق في التأثير الروسي المحتمل.